S.A. 10:31 Stintino Wine Festival con 9 cantine in festa Appuntamento “Alle Cantine” di Pozzo San Nicola, strada provinciale 34. Approfondimenti, musica, sorrisi e degustazioni curate da nove cantine di Sardegna



STINTINO - «Stintino è un territorio unico, non soltanto per la bellezza paesaggistica ma anche per il grande valore gastronomico e culturale che può esprimere. Il palcoscenico ideale per celebrare il vino e il territorio stesso - afferma Antonio Diana, ideatore e organizzatore dello “Stintino Wine festival” -. Con la seconda edizione abbiamo voluto creare e consolidare un appuntamento che valorizzasse queste eccellenze, dando ampio spazio al vino e ai prodotti locali in un contesto di festa e condivisione».



L’obiettivo dello “Stintino Wine festival” 2025? Parlare, sorridere, ascoltare, muoversi al ritmo della musica ed al contempo degustare i vini proposti dalle cantine che hanno scelto di essere parte integrante dell’iniziativa che a partire da domani e per due intere serate - 22 e 23 agosto, “Alle Cantine” di Pozzo San Nicola strada provinciale 34 - animerà l'estate stintinese e dell’intero nord ovest Sardegna con l’attesissima seconda edizione della manifestazione. Le 9 cantine protagoniste di questa festa del vino sono Cherchi, Tenute Shardana, Tenute Delogu, Vini Tramonti, Tenute Rossini, Tenute Pische, Confraternita del Moscato, Costadoria, Ledà e ovviamente Tenute Stinino, ospitale padrone di casa. L’evento è patrocinato dal Comune di Stintino.



L’edizione 2025 è il secondo capitolo di una storia di gusto, profumi, lavoro e dedizione che l’anno scorso - sempre con le tenute Stintino “Alle Cantine” a fare da sfondo, ha offerto a centinaia e centinaia di appassionati e visitatori e addetti ai lavori e giornalisti di settore la possibilità di vivere un vero e proprio viaggio alla scoperta del vino. “Siamo arrivati alla seconda edizione e non posso che ringraziare tutte le cantine e i partner che hanno creduto in questo progetto sin dall’inizio. Senza la loro fiducia e collaborazione, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile - prosegue Diana -. Quest’anno ci aspettiamo la partecipazione di circa duemila persone. Abbiamo ampliato l’offerta: più cantine, proposte gastronomiche di livello superiore e un programma musicale che abbraccia diverse generazioni, per avvicinare tutti al mondo del vino in maniera coinvolgente e inclusiva”.



Oggi, venerdì 22 agosto: recuperato all’ingresso spazio espositivo il prezioso “starter kit” (sacchetto e calice), si parte alle ore 18 con il winetalks, momento di incontro confronto e dibattito; a seguire e poi in chiusura di serata dj set anni ’90 Mado (h 19 e poi ancora a chiudere la serata a partire dalle 23.30); nel mezzo la musica acustica dello Small Feet Trio (h 20) e “883 experience”, official tribute band degli 883 dedicata al gruppo che ha cambiato la storia della musica italiana. Sabato 23 agosto si riparte dal winetalks (h 18), quindi spazio alla musica con Music Start (h 19), il gruppo folk sassarese Zeppara (h 20), il rock n’ roll degli Shakin’ Apes (h 21.30), la stand-up comedy di Luca Tramatzu (h 23.30) e il dj set EFVS a calare il sipario sulla seconda edizione del festival.