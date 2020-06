Red 19:13 Al via il Progetto Workshop e Coaching 2020 “Sardinia Tourism Call2Action Master Classes Webinar”: cinque appuntamenti nel mese di giugno: domani, mercoledì 17, lunedì 22, mercoledì 24 e lunedì 29, proposti dalla Geasar di Olbia







OLBIA - La Geasar, società di gestione dell'aeroporto di Olbia, con la collaborazione dell'Assessorato regionale del Turismo ed il patrocinio di Enit, Invitalia e Tourism plus, propone a partire da domani, mercoledì 10 giugno, cinque appuntamenti all'interno del programma di promozione Workshop & coaching, denominati "Tourism master classes webinar: reinventare la destinazione Sardegna".Si tratta del proseguimento del programma biennale Call2 Action e coaching dedicato allo sviluppo di una cultura turistica innovativa ed al passo con le più avanzate evoluzioni del mercato. I cinque Webinar multimediali e multipiattaforma utilizzeranno la più evoluta tecnologia informatica per definizione e qualità del suono, in grado di gestire simultaneamente oltre mille connessioni. Il programma prevede per ciascun webinar una diretta su piattaforma Zoom professional; una concomitante diretta sui social media nel canale Facebook "Sardinia tourism Call2Action" e Geasar; una simultanea diretta analogica su Radiolina; la registrazione di tutti i contenuti su apposito canale Youtube, dove saranno disponibili, accanto a tutti i contenuti già depositati durante la programmazione del biennio 2018-19.Coordinati dal Comitato scientifico composto da Geasar, Josep Ejarque, Robert Piattelli, Antonio Usai, Gianfranco Fancello e Gianluigi Tiddia, verranno proposti cinque Webinar, sempre dalle 17 alle 19. Domani, "Storytelling della ripartenza e mercato Germania"; mercoledì 17, "Il processo di re-start e il fenomeno Baleari"; lunedì 22, "Innovazione e start up nel turismo"; mercoledì 24, "Forum Trasporti", e lunedì 29, "Uno sguardo al futuro e al mercato Usa".