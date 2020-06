Cor 17:20 Montagna di seggiolini fuori dall´ecocentro Lo scatto segna il livello d´inciviltà dilagante. Una vera e propria montagna di seggiolini per auto usati scaricati in mezzo alla strada. Secondo alcune indiscrezioni la moto-carrozzella che li trasportava non sarebbe stata accettata presso il vicino ecocentro



ALGHERO - Una montagna di seggiolini vecchi per automobili scaricati lungo il bordo strada, a due passi dall'ecocentro comunale di Galboneddu ad Alghero. Lo scatto segna il livello d'inciviltà dilagante nel territorio. Secondo le indiscrezioni di alcuni cittadini presenti nell'impianto, la moto-carrozzella che trasportava i vecchi seggiolini non sarebbe stata accettata presso il vicino ecocentro. Così il conducente potrebbe aver ben pensato di liberarsi dei rifiuti in spregio alle più basilari regole.



Nella foto: la catasta di seggiolini abbandonata poco distante dall'ecocentro di Galboneddu ad Alghero