Red 23:19 Moira Zoitl alla Galleria Cult Nello spazio artistico algherese, sui Bastioni Marco Polo 39a/b, prosegue "Austria-Mentis2020". In programma "Magliana", il cortometraggio realizzato nel 1998 dall'artista austriaca durante la sua residenza artistica a Roma







(Foto Moira Zoitl, Magliana, 1998, foto dal set) Commenti ALGHERO - Valentina Piredda-Sardinia, prosegue ad Alghero il ciclo di proiezioni “e Roma stava tranquilla a guardare”, in collaborazione con Forum austriaco di cultura/Bmeia, Roma, Land Salzburg, Ass.Fondo Vp-Sardinia, Museo Casa Manno, Alghero, Nemapress edizioni, Roma, Alghero. Con il cortometraggio “Magliana”, prosegue la riflessione sulla relazione tra individuo e spazio urbano.Il taglio foto-cinematografico che definisce la lettura architettonica ed umana. Il cinema storico che entra in dialogo con il video attraverso le citazioni di testi e dettagli d’immagine. Magliana è un cortometraggio realizzato nel 1998 dall’artista austriaca Moira Zoitl durante la sua residenza artistica a Roma.Le proiezioni del ciclo “e Roma stava tranquilla a guardare/Und Rom schaute ruhig zu” sono supportate da interventi critici, dall'esposizione di fotografie dal set e fermo immagine. Fino a domenica 21 giugno, sarà possibile assistere alla proiezione con distanziamento previsto, tutti i giorni, dalle 18 alle 2. Altri orari anche su appuntamento, inviando una e-mail all'indirizzo web galleriacult@gmail.com. Gli spazi della Galleria Cult sono dotati di due ingressi sui Bastioni Marco Polo 39a/b, che permettono l’entrata e l’uscita in sicurezza.(Foto Moira Zoitl, Magliana, 1998, foto dal set)