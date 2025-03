S.A. 18:20 Mostra PittayaLab e serata musicale ad Alghero Per celebrare i cinque anni di vita dello studio artistico PittayaLab, gli autori Francesco Fadda, Emanuele Fenu e Pietro Mureddu metteranno in scena i frutti del lavoro di ricerca e sperimentazione. Appuntamento al circolo Micromeria



ALGHERO - Il 28 marzo, a partire dalle ore 18:00, presso Micromeria- Circolo Culturale Arci in via Petrarca 14 ad Alghero, PittayaLab inaugura lo spazio espositivo del circolo con la prima mostra della stagione: “Arketipos”. Per l'occasione ci sarà anche un aperitivo e una serata musicale. Per celebrare i cinque anni di vita dello studio artistico PittayaLab, gli autori Francesco Fadda, Emanuele Fenu e Pietro Mureddu metteranno in scena i frutti del lavoro di ricerca e sperimentazione su un elemento fondamentale della narrazione, caratterizzazione e della comprensione del mondo: gli archetipi. In questi anni i tre autori si sono misurati, tramite le loro opere, con la vastità di modelli archetipali che compongono la nostra società, matrici utili a definire una trama, un messaggio e l’importanza della diversità attraverso dipinti, scritti, fumetti, illustrazioni e video. piccolo aperitivo e serata musicale. La mostra sarà visitabile fino all’ 11 aprile.