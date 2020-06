Red 7:18 Ex lavoratori Aras: rinvio del Tar «Stimo lavorando per una soluzione che salvaguardi l’occupazione di oltre 200 lavoratori, che altrimenti, a dicembre 2020, rischierebbero il licenziamento», ha dichiarato l´assessore regionale Valeria Satta







Nella foto: l'assessore regionale Valeria Satta Commenti CAGLIARI - Mercoledì, il Tar Sardegna ha rinviato a dicembre la decisione su alcuni ricorsi riguardanti l’applicazione della legge che prevede il passaggio degli ex lavoratori Aras all’Agenzia Laore. Per gli altri ricorsi proposti, invece, è attesa a breve la decisione del Tribunale amministrativo regionale.«E’ obiettivo dell’Amministrazione regionale individuare una risposta definitiva che possa conciliare le diverse esigenze – ha dichiarato l’assessore regionale del Personale Valeria Satta – ponendo fine alla lunga vertenza. Completando sia il concorso riservato che le procedure concorsuali interne e procedendo, nel contempo, all’espletamento del concorso pubblico previsto dalla legge regionale».«Stimo lavorando per una soluzione che salvaguardi l’occupazione di oltre 200 lavoratori, che altrimenti, a dicembre 2020, rischierebbero il licenziamento. Così – ha aggiunto Satta – da garantire alla Regione un patrimonio di professionalità, prezioso per gli allevatori sardi, che non deve essere assolutamente disperso».Nella foto: l'assessore regionale Valeria Satta