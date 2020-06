video Cor 14:20 Imu e sanzioni ad Alghero, delibera inutile



Lo spiega con estrema chiarezza il consigliere comunale algherese, Pietro Sartore, mettendo in guardia assessorato ma sopratutto i contribuenti, a pochi giorni dalla naturale scadenza della prima rata Imu. «La strada scelta dal comune di Alghero non funziona». Le sue parole Commenti Lo spiega con estrema chiarezza il consigliere comunale algherese, Pietro Sartore, mettendo in guardia assessorato ma sopratutto i contribuenti, a pochi giorni dalla naturale scadenza della prima rata Imu. «La strada scelta dal comune di Alghero non funziona». Le sue parole Guarda e condividi il video su Alguer.tv