Lunedì, Open day all´università di Cagliari

Open day all´università di Cagliari Si terrà lunedì 15 giugno, dalle 9.45 alle 11.45, sulla piattaforma Microsoft teams, l'Open day delle lauree magistrali della Facoltà di Biologia e Farmacia dell'Università degli studi di Cagliari







E’ così possibile conoscere i dettagli dell’ampia offerta formativa proposta e gli studenti interessati possono essere aiutati in modo personalizzato a scegliere il corso di studi più adatto alle proprie aspirazioni individuali e professionali. L’evento prevede dirette streaming, video e testimonianze degli studenti. Per accedere alle presentazioni, è sufficiente consultare il sito dell'UniCa. L’Open day di Biologia e Farmacia fissato per lunedì è organizzato in brevi slot: dopo il benvenuto del presidente della Facoltà Enzo Tramontano, si alterneranno al microfono alcuni docenti che presenteranno ciascuno un corso di laurea magistrale, con le particolarità ed i possibili sbocchi lavorativi.



Dopo il saluto del presidente, il moderatore della giornata Guido Ennas darà la parola a Carla Calò per presentare il Corso di laurea in Biologia cellulare e molecolare, quindi Rita Cannas presenterà quello in Bioecologia marina. Alle 10.40, Laura Dazzi presenterà il Corso di laurea in Neuropsicobiologia, a seguire Sofia Cosentino parlerà di quello in Scienze degli alimenti e della nutrizione. Infine, Michela Marignani presenterà il Corso in Conservazione e gestione della natura e dell'ambiente.