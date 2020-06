Red 20:04 Fiamme ad Orani, in campo la Forestale Oggi, dodici incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, solo uno ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Orani, in località Oddini



ORANI – Oggi (lunedì), dodici incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, solo uno ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Orani, in località Oddini.



In zona è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Fenosu. La pattuglia della Stazione di Orani, giunta sul posto con due unità e coadiuvata dal personale elitrasportato, ha coordinato le operazioni di spegnimento.



L’incendio ha percorso una superficie di alcuni ettari di pascolo cespugliato e macchia evoluta. Le operazioni di spegnimento, rese difficoltose dal vento, grazie al tempestivo arrivo della squadra sul posto, si sono concluse attorno alle 13.