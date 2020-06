video Cor 22:49 Casa Sardegna al Palacongressi Da «campo di patate» alla «casa del turismo sardo» il passo è breve. Almeno nelle intenzioni della Regione che destina un primo intervento da 3 milioni per la riqualificazione del Palacongressi di Alghero. Palla al Comune che dovrà necessariamente far presto e non perdere ulteriormente tempo. Le interviste con Gianni Chessa, Michele Pais e Mario Conoci







L'annuncio di 3 milioni per la riqualificazione ordinaria e straordinaria del Palacongressi di Maria Pia diventa realtà, con l'assessore al Turismo Gianni Chessa ed il presidente del consiglio Michele Pais a "benedire" l'operazione. Adesso non si dovrà più perdere tempo, anche perchè il conto alla rovescia per l'utilizzo delle risorse è ufficialmente iniziato già da novembre del 2019.



L'assessorato agli Enti Locali della Regione attende il cronoprogramma d'invertenti, così da deliberare l'impegno di spesa a valere sul 2020 e 2021. «La Regione sosterrà il Comune di Alghero in tutte le fasi, anche in quelle successive all'impiego di queste prime risorse, quando sarà necessario rendere sostenibile la gestione», ha assicurato l'Assessore regionale del Turismo. «Abbiamo dimostrato di stare al fianco del Comune di Alghero, con concretezza e con una visione dello sviluppo che ci vede impegnati a dare al Palazzo dei Congressi una nuova vita e una valenza regionale» ha precisato Michele Pais.

Commenti

ALGHERO - «C'è tanta voglia di dare un'inversione di tendenza netta, chiara. La struttura che in passato ha drenato soldi pubblici senza fine può diventare "Casa Sardegna", con la presenza del braccio operativo dell'Assessorato regionale al Turismo e tutte quelle funzioni che uniscono sport, teatro, congressi, musica, artigianato, enogastronomia e ambiente». Parole del sindaco di Alghero, Mario Conoci, nella conferenza stampa tenuta a Porta Terra.