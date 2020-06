Cor 18:02 Scuffiano nel Coghinas: un morto e tre feriti La vittima era originaria del Modenese. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri e i Vigili del fuoco. Per l´uomo non c´è stato niente da fare. Altre tre persone si trovano nell´ospedale di Sassari



NSSA di Sassari è stato chiamato in intervento nel comune di Tula per il soccorso ad una persona in difficoltà ed il recupero di una imbarcazione incidentata. Sul luogo gli operatori del distaccamento di Ozieri, il 118, ed i carabinieri della stazione. Il nefasto epilogo di una comune giornata di inizio estate ha riportato un brutto incidente sulle acque del lago di Tula.



Un'imbarcazione con a bordo 4 persone, per cause ancora da accertare, è letteralmente scuffiata. A circa trenta metri dalla riva, solo tre persone sono riuscite a raggiungere la terraferma a nuoto la quarta, affogata, è stata trascinata a riva dai superstiti. Sul luogo il servizio Elisoccorso del 118 ha evacuato le tre persone salve e la persona deceduta.



I Sommozzatori sono intervenuti in basso fondale con l'ausilio della moto d'acqua in dotazione. Una volta individuata la prua della barca affondata è stata riportata in superficie, capovolta svuotata e trainata a terra sino al punto di varo della stessa. La magistratura ha aperto un'indagine ed ha richiesto il recupero dell'imbarcazione. I tre superstiti sono attualmente in osservazione presso l'ospedale Civile a Sassari.