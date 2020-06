Red 10:25 Aspal, cantieri comunali: domande online Prosegue il processo di informatizzazione dell’Aspal per venire incontro alle esigenze dei cittadini e consentire un notevole accorciamento dei tempi di espletamento delle pratiche. Addio, quindi, alle domande cartacee per i cantieri







«Si tratta - ha affermato l’assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda - di un ulteriore e importante passo verso la completa digitalizzazione dei processi che l’Aspal sta portando avanti per facilitare e velocizzare il rapporto con i cittadini». Le nuove procedure digitali dei cantieri consentiranno ai cittadini di poter fare tutto da casa propria. Non sarà più necessario recarsi al Cpi, perché le domande cartacee spariranno per fare spazio a quelle trasmesse via internet. Queste ultime arriveranno direttamente al Cpi interessato che si occuperà di riceverle e di stilare alla fine la graduatoria. Per accedere al sistema dalla pagina di SardegnaLavoro occorre essere registrati, in caso di smarrimento le credenziali potranno essere recuperate con un’apposita funzione presente nel portale.



Restano comunque disponibili anche i canali di supporto più tradizionali: un numero telefonico (070/7990900) ed un indirizzo e-mail (aspal.registrazionesil@aspalsardegna.it). Resta invariato il regolamento: ai cantieri comunali possono partecipare solo le persone domiciliate nel Comune che propone il cantiere e le graduatorie saranno predisposte sulla base dell'anzianità e del reddito Isee. Nessuna modifica è stata apportata all’iter procedimentale: sulle pagine dell’Aspal e di SardegnaLavoro sarà pubblicato prima il preavviso poi dopo qualche giorno l'avviso vero e proprio che contiene le date entro cui è possibile presentare la domanda. In seguito, il Cpi interessato provvederà a pubblicare gli elenchi provvisori e, infine, la graduatoria definitiva.



