Red 15:05 Estate 2020: Salvamento a mare nelle spiagge libere algheresi Il Comune riattiva il servizio dopo dieci anni. L’Amministrazione, su richiesta dell’assessore comunale all’Ambiente, con delega alla Protezione civile, Andrea Montis ha ottenuto dalla Regione autonoma della Sardegna un contributo di 22mila euro per le attività specifiche







«L’attivazione del servizio viene portata sugli arenili di Alghero dopo dieci anni, l’ultima presenza dei bagnini in spiagge libere risale infatti al 2010. La ripartenza del servizio pubblico dovrà ora compiere i primi passi, ad iniziare dalle procedure di acquisto delle attrezzature utili a tale scopo. Parte del contributo, quindi, verrà investito per le attrezzature necessarie alle postazioni ( torrette, pattini, salvagenti anulari, ecc.), delle quali il Comune di Alghero non dispone», proseguono dagli uffici di Via Sant'Anna.



«L’attivazione del salvamento a mare si è resa più che mai necessaria anche alla luce delle norme stringenti relative al distanziamento sociale – afferma Montis - per cui la presenza del bagnino presso alcune spiagge libere, pur se con scopo esclusivo del salvamento, sarebbe utile anche al fine di monitorare l’andamento delle presenze nelle spiagge che lo stesso bagnino potrebbe segnalare agli organi di controllo». Per ottimizzare le risorse, la previsione di attuazione delle attività potrebbe trovare attuazione tutti i sabati e le domeniche del mese di luglio e tutti i giorni del mese di agosto, dalle 8.30 alle 19.30.



