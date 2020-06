Red 18:49 «Dalla Maggioranza un sacco di bugie» I consiglieri comunali dei gruppi di Centrosinistra Sinistra in Comune, X Alghero, Futuro Comune, e Partito democratico sulla scelta fatta dalla Maggioranza nell´ultimo Consiglio comunale di sospendere la discussione della mozione dell´Opposizione per destinare un milione di avanzo disponibile alle imprese







I consiglieri comunali dei gruppi di Centrosinistra Sinistra in Comune, X Alghero, Futuro Comune, e Partito democratico non usano meze misure commentando la scelta fatta dalla Maggioranza di sospendere la discussione della mozione dell'Opposizione. «Da qualche giorno, infatti – proseguono - è comparsa sul sito del Comune la delibera di approvazione del Rendiconto che certifica che esso è stato approvato dalla giunta il 27 maggio 2020 (cioè due giorni prima di quel Consiglio comunale). Durante i lavori della Commissione Bilancio di martedì, peraltro, il dirigente ci ha informato che il riaccertamento dei residui (atto da cui si deduce immediatamente l’ordine di grandezza dell’avanzo disponibile) è passato in Giunta addirittura il 13 maggio. Il giorno del Consiglio, dunque, sindaco e Maggioranza conoscevano molto bene l’entità dell’avanzo e, invece di qualificarsi come bugiardi, avrebbero fatto più bella figura a spiegare quali fossero le ragioni reali per le quali non volevano destinare un milione di risorse alle nostre imprese, impegnate in una difficile ripartenza».



