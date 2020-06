Red 11:17 Rotatoria Via Rizzeddu, lavori sospesi Sono momentaneamente sospesi i lavori per la realizzazione della rotatoria tra le vie Rizzeddu, Verona e Rockefeller, a Sassari. L´intervento, per un importo complessivo di 305mila euro, era stato affidato dall´impresa Rinac



Commenti SASSARI - Sono momentaneamente sospesi i lavori per la realizzazione della rotatoria tra le vie Rizzeddu, Verona e Rockefeller, a Sassari. L'intervento, per un importo complessivo di 305mila euro, era stato affidato dall'impresa Rinac. Il dirigente comunale del Settore Infrastrutture della mobilità e traffico Salvatore Mongili è impegnato a trattare con la ditta per il riavvio immediato del cantiere. Se questo non sarà fatto, sarà rescisso il contratto e sarà chiamata la seconda classificata del bando per l'appalto.