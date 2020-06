Red 23:19 Doppia denuncia per armi e droga Ad Ussassai, un 34enne è stato trovato in possesso di circa 50grammi di marijuana e di alcune cartucce a pallettoni illegalmente detenute. I Carabinieri hanno contestato ad un 19enne il possesso di alcune munizioni calibro 12 e di un grosso coltello affilato su entrambi i lati.



USSASSAI – Ieri mattina (giovedì), i Carabinieri della Compagnia di Jerzu hanno effettuato un controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti e in materia di armi. Con l’ausilio del Nucleo Cinofili dello Squadrone Cacciatori di Sardegna di Abbasanta, i militari hanno passato al setaccio diverse abitazioni di Ussassai, riuscendo così a deferire alla Procura della Repubblica nel Tribunale di Lanusei due giovani del posto.



Il primo, un 34enne, è stato trovato in possesso di circa 50grammi di marijuana custodita in una busta in cellophane trasparente e di alcune cartucce a pallettoni illegalmente detenute. Al termine di un’ulteriore perquisizione domiciliare, invece, i Carabinieri hanno contestato ad un 19enne il possesso di alcune munizioni calibro 12 e di un grosso coltello affilato su entrambi i lati.



Inoltre, nel corso dell’attività nella residenza di quest’ultimo, i militari hanno scoperto la presenza, nelle immediate pertinenze dell’abitazione, di un deposito incontrollato di rifiuti. E' scattata così anche la sanzione amministrativa di circa 600euro.