video Cor 20:45 Artisti all´opera: la proposta di Tonino Alfonso per Alghero L´eclettico artista algherese si rivolge direttamente all´Amministrazione per dar vita ad una vera e propria piazza dell´arte a cielo aperto. Lo spazio è quello di Piazza Pino Piras, nel cuore di Alghero. Ecco la sua idea



Commenti ALGHERO - La proposta è indirizzata all'Amministrazione comunale ma è aperta e rivolta a tutti coloro che creano arte con disegni, dipinti, sculture di ogni genere, alle signore che ricamano ed ai bambini che disegnano. A tutti i creativi algheresi: "Artisti all'Opera" in Piazza Pino Piras. Per ripopolare con l'arte e la creatività antichi e spesso desolati spazi del centro storico. Nel video Tonino Alfonso, l'eclettico artista algherese, spiega la sua idea per dar vita ad una vera e propria piazza dell'arte a cielo aperto. Guarda e condividi il video su Alguer.tv