Guardia costiera soccorre quattro turisti all´Asinara

PORTO TORRES – Nel tardo pomeriggio di ieri (sabato), la Guardia costiera di Porto Torres, sotto il coordinamento della Direzione marittima di Olbia, al comando del capitano di Vascello Maurizio Trogu, ha portato a termine un’operazione di soccorso, che ha consentito il trasporto a terra in sicurezza di quattro turisti, che si trovavano su un’imbarcazione da diporto con un’avaria al motore. L’operazione è iniziata alle 18.15, quando la Sala operativa della locale Capitaneria di porto è stata allertata dal comandante di un’imbarcazione da diporto battente bandiera italiana, che ha evidenziato la necessità di ricevere soccorso a seguito di un’avaria al motore occorsa mentre si trovava in navigazione nelle acque prospicenti l’isola dell’Asinara, al traverso di Punta Trabuccato.



Ricevuta la richiesta di soccorso e valutate le non ottimali condizioni di mare e vento, i militari della Guardia Costiera ha assunto il coordinamento delle operazioni di salvataggio, invitando i membri dell’equipaggio ad indossare i giubbotti di salvataggio ed inviando la motovedetta Cp810. Una volta sul posto, tutte le persone, ad esclusione del comandante dell’unità, sono state trasbordate in sicurezza sulla motovedetta ed accompagnate nel porto di Stintino. Invece, il comandante ha atteso l’arrivo della motobarca del locale Gruppo ormeggiatori/battellieri per il rimorchio in porto.