Differenziata a picco: report ufficiale

22/6/2020 L'ecoisola diventa itinerante: ecco le vie Sarebbero dovute essere rottamate, inizia invece una nuova vita per l´unica ecoisola (non più informatizzata) che girerà per i quartieri algheresi. Al via il 25 giugno il percorso itinerante. Ecco i luoghi prescelti: Via De Curtis e in Via De Gasperi (dove già era installata)