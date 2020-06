video Red 18:16 Porto di Olbia: auto finisce in acqua Oggi, per cause non ancora chiarite, un´autovettura è scivolata nello specchio acqueo del Porto industriale. Pronto l´intervento della squadra operativa del Distaccamento di Olbia Basa, dei Sommozzatori e dell´elicottero Drago 63







OLBIA – Attimi di panico, oggi (martedì), nel Porto industriale di Olbia. Per cause ancora da accertare, un'autovettura è caduta nello specchio acqueo antistante Via Madagascar, in località Saccaia.La Sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari, che ha ricevuto la richiesta di intervento, ha inviato sul posto la squadra operativa del Distaccamento di Olbia Basa, i Sommozzatori e l'elicottero Drago 63. Una volta che i sommozzatori hanno appurato che nell'abitacolo non c'erano persone, è scattato il recupero dell'auto.Il conducente, un 75enne, è stato accompagnato all'ospedale "San Francesco" di Nuoro dall'elicottero del 118. Presenti sul posto anche i Carabinieri, la Polizia locale e la Capitaneria di porto.