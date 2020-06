Red 22:34 Fiamme a Morgongiori e Dolianova Oggi, diciassette incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, rispettivamente in località Marroi e M.Terramala



CAGLIARI – Oggi (martedì), diciassette incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Morgongiori e di Dolianova.



Il primo rogo è divampato in località Marroi, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalla basi di Fenosu e di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ales, coadiuvata dal personale eliportato e da due squadre Forestas del cantiere di Morgongiori. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 7ettari di pascolo cespugliato e macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse attorno alle 20.10.



Il secondo incendio si è registrato in località M.Terramala, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Dolianova, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra Forestas del cantiere di Sinnai, una squadra della Compagnia barracellare di Dolianova ed i volontari di Sinnai. Il rogo ha percorso una superficie di circa mezzo ettaro di pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo del personale della Forestale, che ha impedito alle fiamme di raggiungere la vicina compagine boscata, si sono conclude con la bonifica della zona alle 18.45.