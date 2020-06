Red 17:23 Differenziata in calo: Opposizione stupita Prosegue la querelle sul calo della percentuale della raccolta differenziata in città. I consiglieri comunali dei gruppi di Centrosinistra Sinistra in Comune, X Alghero, Futuro Comune e Partito democratico rispondono ai colleghi della Maggioranza







«Stupisce leggere i consiglieri di Maggioranza che definiscono "distorto" il grafico con i dati della raccolta differenziata. Come ben sanno i colleghi di Maggioranza, infatti, i dati riportati sul grafico sono quelli reali e vanno dal 71,23percento di luglio 2019 fino al 65,24, valore più basso registrato in maggio».Prosegue la querelle sul calo della percentuale della raccolta differenziata in città. Dopo l'allarme sollevato ieri (martedì [LEGGI] , i consiglieri comunali dei gruppi di Centrosinistra Sinistra in Comune, X Alghero, Futuro Comune e Partito democratico rispondono al comunicato dei colleghi della Maggioranza [LEGGI] . «La preoccupazione di tutti deve essere piuttosto capire il perché di questo andamento in calo, che viene evidenziato dall'andamento decrescente della curva», proseguono i membri dell'Opposizione.«Invece di prendercela con i grafici, dunque, sarebbe meglio interrogarci tutti insieme sui motivi che hanno determinato questo calo, per cercare di porvi rimedio. Noi siamo più che disponibili a fornire il nostro apporto in termini di consigli e suggerimenti per invertire questa preoccupante tendenza», concludono Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Valdo Di Nolfo, Mimmo Pirisi, Raimondo Cacciotto ed Ornella Piras.