Cor 17:30 Differenziata in calo, preoccupazione ad Alghero







«Una mancanza di attenzione e un po' di rilassamento hanno, probabilmente, generato questa inversione di tendenza, ma ora bisogna che chi amministra si desti dal torpore e corra ai ripari in quanto se dovessimo scendere al di sotto del 65%, rischieremmo di riscoprire quelle penalità, che Alghero, grazie al lavoro attento degli ultimi anni, sembrava aver dimenticato» concludono i consiglieri comunali di opposizione ad Alghero. Commenti ALGHERO - Dati incontrovertibili ad Alghero. Dal mese di settembre ad oggi persi circa 7 punti percentuale di rifiuti differenziati, passando dal 71,69% al 65,24 del mese di maggio 2020 [ LEGGI ]. «Siamo molto preoccupati per il lento, e speriamo non inesorabile, calo registrato nella percentuale di raccolta differenziata in questi ultimi mesi».Così i consiglieri comunali algheresi dei gruppi di Centro Sinistra - Sinistra in Comune, X Alghero, Futuro Comune, e Partito democratico. «In questi ultimi anni, grazie all'introduzione del sistema di raccolta porta porta - sottolineano Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Valdo Di Nolfo, Beniamino Pirisi, Raimondo Cacciotto ed Ornella Piras - la percentuale nella raccolta differenziata era andata a crescere, ma ora vedere una curva che decresce in modo costante è un campanello d'allarme che l'Amministrazione deve, immediatamente, cogliere, per porvi rimedio».«Una mancanza di attenzione e un po' di rilassamento hanno, probabilmente, generato questa inversione di tendenza, ma ora bisogna che chi amministra si desti dal torpore e corra ai ripari in quanto se dovessimo scendere al di sotto del 65%, rischieremmo di riscoprire quelle penalità, che Alghero, grazie al lavoro attento degli ultimi anni, sembrava aver dimenticato» concludono i consiglieri comunali di opposizione ad Alghero.