Red 10:20 La Farrizza è la spiaggia per i quattro zampe Il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler ha firmato l’ordinanza per l’accesso agli animali da affezione, valida da sabato 27 giugno a mercoledì 30 settembre







Ci saranno alcune regole da rispettare: potranno entrare soltanto i cani regolarmente iscritti all’anagrafe canina, clinicamente sani e di almeno tre mesi di età, in possesso della documentazione sanitaria attestante la vaccinazione contro le più comuni malattie infettive. Inoltre, i proprietari devono essere maggiorenni ed in possesso di un documento di identità. L’accompagnatore, in caso di controllo, dovrà dunque esibire la documentazione: in caso contrario, sarà sanzionato e dovrà lasciare l’area.



L’accesso degli animali in spiaggia deve avvenire sempre con l’uso del guinzaglio corto, di lunghezza non superiore a 1,5metri. Va portata con sé anche la museruola, che dovrà essere utilizzata in caso di necessità o su richiesta delle Forze dell’ordine. L’uso del guinzaglio e della museruola diventano obbligatori per i cani con caratteristiche caratteriali difficili. Invece, è vietato l’ingresso ai cani palesemente aggressivi ed a quelli iscritti nel registro dei cani impegnativi dell’Assl.



Inoltre, così come in qualsiasi altra parte della città, le deiezioni dovranno essere immediatamente rimosse e riposte nei contenitori appositi. Per motivi di sicurezza, potranno accedere all'arenile non più di cinque o sei cani per volta. Sarà possibile fare il bagno nello specchio acqueo antistante alla zona riservata. Sul rispetto dell'ordinanza vigileranno la Polizia locale e la Compagnia barracellare del Comune di Porto Torres. Chi viola le regole rischia una sanzione amministrativa che varia da 100 a mille euro.