«San Michele, restituiamo decoro»

22/6/2020 «Palazzo Civico, gara d´appalto entro l´estate» Via libera alla riqualificazione da 1 milione di euro ad Alghero. Si sblocca finalmente l´atteso intervento di restauro del Palazzo comunale. Salta intanto il prestigioso progetto ideato dallo stilista Antonio Marras per l'ex Circolo Combattenti e Reduci, già approvato e finanziato dalla Regione. Fondi a rischio, si tenta di non perdere anche il finanziamento candidando un nuovo immobile