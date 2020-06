Red 20:25 Sassari-Alghero in Consiglio dei ministri Lo ha annunciato la deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana, che sta seguendo passo dopo passo la delicata questione riguardante la Strada statale 291







«E’ quanto deliberato oggi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, che ha dato oggi il suo benestare, precisa la deputata, che prosegue - Probabilmente anche giovedì prossimo, ovvero tra una settimana, il Consiglio dei ministri potrebbe ribaltare il parere negativo di Mattm e Mibac. Si tratta di un ulteriore passo in avanti frutto di un costante lavoro che sto mettendo in campo in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e trasporti».



«Il mio impegno, assiduo e continuo, è rivolto esclusivamente al bene del territorio per arrivare al via libera sul completamento di un'opera estremamente importante», sottolinea la capogruppo della Commissioni Ambiente alla Camera, che ha lavorato per far si che i finanziamenti per la quattro corsie siano stati messi al riparo per due anni. «Portiamo fatti e non chiacchiere», conclude la parlamentare. Intanto, domani, venerdì 26 giugno, il ministro Paola De Micheli ed il sottosegretario Traversi ascolteranno il sindaco di Alghero Mario Conoci in una call in programma alle 10.30.



