M.F. 7:10 Via le erbacce, mancano gli arredi

Un «pollaio», residenti infuriati Tagliate le erbacce ma ci sarà ancora da attendere per la chiusura del cantiere di Piazza Ginnasio, nel cuore di Alghero, il nuovo spazio voluto per le famiglie al centro di polemiche. Adesso mancherebbero gli arredi



Alguer Vella nel constatare con quotidiana routine l'assurdo andamento dell'opera di riqualificazione della Piazza Ginnasio. Dopo le lamentele degli ultimi giorni [pollaio è pronto». Commenti ALGHERO - «San Michele aspetta e spera». E' un mix tra rassegnazione e sdegno quello di numerosi residenti dell'nel constatare con quotidiana routine l'assurdo andamento dell'opera di riqualificazione della Piazza Ginnasio. Dopo le lamentele degli ultimi giorni [ LEGGI ] e la ferma presa di posizione di alcuni consiglieri comunali [ GUARDA ], spariscono almeno le erbacce infestanti dalle aiuole e si restituisce un minimo di decoro al cantiere ubicato nel cuore della città di Alghero. Non si placa però il malumore dei residenti, che insieme all'associazione di commercianti del centro storico aspettano ormai da tempo la riqualificazione della piazza del Santo Patrono, destinata alla socialità ed alle famiglie. Un nuovo cartello fa bella mostra di se: «ilè pronto».