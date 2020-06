Cor 16:15 Piazza Ginnasio, cantiere abbandonato Perfino le erbacce infestanti si sono impadronite dei due fazzoletti di terra presenti all´interno della recinzione, nel cuore di Alghero. Difficile trovare spiegazioni a tanti ritardi



Alguer Vella visibilmente sconfortata e amareggiata da tanta incuria. Nei giorni scorsi è perfino comparso un cartello sulla pericolante recinzione che delimita in malo modo il cantiere (nella foto). Commenti ALGHERO - Non solo profondamente snaturata. La nuova Piazza Ginnasio, dinnanzi alla chiesa di San Michele, Patrono della città di Alghero, giace da mesi nel più completo abbandono. Coi lavori pressoché ultimati, adesso si attendono gli arredi. Perfino le erbacce infestanti si sono impadronite dei due fazzoletti di terra presenti all'interno della recinzione. Dimenticata da tutti, ad iniziare dagli operai che per gettare la pavimentazione e realizzare due piccole aiuole hanno impiegato un tempo irragionevole. Opera pubblica ormai divenuta lo specchio dell'inefficienza pubblica, della lungaggine burocratico-amministrativa, tanti sono stati gli impedimenti incontrati da un anno a questa parte (basta pensare che i lavori sarebbero dovuti essere completati in appena 60 giorni). «Ci si domanda se tali ritardi nella consegna dell'opera siano da imputare alla destinazione del luogo. Se li si fossero dovuti posizionare tavolini e sedie, probabilmente, sarebbe già tutto pronto. I cittadini, come al solito, rimangono sempre gli ultimi» è l'amara constatazione di una residente dell'visibilmente sconfortata e amareggiata da tanta incuria. Nei giorni scorsi è perfino comparso un cartello sulla pericolante recinzione che delimita in malo modo il cantiere ().