Viabilità: modifiche per i lavori in Via al Rosello Da domani a giovedì 9 luglio, Via delle Muraglie a Sassari (tra le vie San Donato ed Al Rosello) sarà chiusa al traffico, consentendo soltanto quello locale



Commenti SASSARI - Proseguono i lavori di messa in sicurezza di Via al Rosello, a cura del cantiere comunale del Settore Infrastrutture della mobilità di Sassari. Per questo, da domani, martedì 30 giugno, a giovedì 9 luglio, Via delle Muraglie (tra le vie San Donato ed Al Rosello) sarà chiusa al traffico, consentendo soltanto quello locale. Per lo stesso cantiere, tra Via La Marmora e Corso Vittorio Emanuele, la circolazione potrebbe subire dei rallentamenti.