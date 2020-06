Red 21:17 A Porto Torres si cerca un ufficiale Indetta per domani mattina la chiamata urgente d´imbarco richiesta dalla Compagnia italiana di navigazione per la motonave “Janas”. Gli interessati si dovranno presentare all´Ufficio di Collocamento della gente di mare della locale Capitaneria di porto



Commenti PORTO TORRES – E' indetta per domani, mercoledì 1 luglio, la chiamata urgente d'imbarco per un ufficiale di navigazione per la motonave “Janas”. La richiesta è stata presentata dalla Compagnia di navigazione. I marittimi interessati, in possesso delle qualifiche richieste, ed in regola con tutti i corsi previsti dalla Stcw95, dovranno presentarsi alle 10, all'Ufficio di Collocamento della gente di mare della Capitaneria di porto di Porto Torres muniti del proprio libretto di navigazione in corso di validità.