Per i Candelieri 2020 niente Discesa

Contemporaneamente l'Amministrazione comunale sta valutando una serie di possibili iniziative compatibili con le norme anti-coronavirus e che tengano conto della complessità del momento che l'intera collettività sta vivendo, per accompagnare la città fino al 14 agosto. Commenti SASSARI - Il voto alla Madonna dell'Assunta sarà sciolto, ma non ci sarà la classica Faradda né tutti gli eventi che negli anni si sono aggiunti di contorno alla grande festa del 14 agosto. La notizia era già nell'aria e oggi l'Amministrazione comunale ne dà ufficialità con una nota. La necessità di rispettare la distanza interpersonale, il divieto di assembramenti e tutte quelle regole dettate per contenere il diffondersi del coronavirus impediscono le sfilate dei Piccoli Candelieri e dei Medi. Non ci sarà neanche la cerimonia del Candeliere d'Oro, d'Argento e d'Oro speciale, in analogia con le altre iniziative.«Questa edizione sarà priva di ogni folklore, ma il voto alla Madonna dell'Assunta sarà sciolto, con la grande devozione che la città sente ed esprime verso di lei» spiega il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus, che aggiunge: «Una decisione presa durante le interlocuzioni avviate da tempo tra la Curia, i Gremi e i Frati Minori con l'Amministrazione comunale, che proseguiranno in questi giorni per definire le modalità con cui il voto sarà sciolto».Contemporaneamente l'Amministrazione comunale sta valutando una serie di possibili iniziative compatibili con le norme anti-coronavirus e che tengano conto della complessità del momento che l'intera collettività sta vivendo, per accompagnare la città fino al 14 agosto.