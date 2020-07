Red 20:02 Le arti si incontrano al Mase di Alghero In occasione dei 120 anni dalla nascita dell’autore de “Il piccolo principe” Antoine de Saint-Exupéry, ricorrenza avvenuta il 29 giugno, sarà donato domani mattina al museo, dall’Academia Cremonensis,un violino decorato con lo stemma araldico della famiglia de Saint-Exupéry







Il violino è di nuova costruzione realizzato a Cremona, all’Academia Cremonensis, sotto la guida del maestro liutaio Giovanni Colonna e decorato da Elena Rosa Negrotti. Lo strumento entrerà a far parte dell’esposizione permanente del Mase e rappresenterà, nel percorso museale, un’altra delle passioni coltivate da de Saint-Exupéry: la musica. Infatti, il letterato ed aviatore francese suonava il violino e possedeva due strumenti di pregio cremonesi: un violino Amati del 1660 ed uno Stradivari del 1718 che, verosimilmente, transitarono per Alghero durante la sua permanenza nel 1944. Proprio tra maggio e luglio di quell’anno il maggiore de Saint-Exupéry prestò servizio come pilota osservatore per le forze aeree alleate americane di stanza nella base militare di Alghero: sorvolò più volte Capo Caccia con il suo Lightning P38 e trascorse le ore di riposo in barca alla Bramassa, arrostendo il pesce pescato a due passi dalla grande torre di Porto Conte dove oggi ha sede il Mase e dove si possono ammirare tutte le prime edizioni dei suoi libri, alcuni oggetti, cimeli e documenti d’epoca.



«Il violino per il Mase – ha affermato il direttore attività culturali dell’Academia Cremonensis Fabio Perrone – è un omaggio al genio di Antoine de Saint-Exupéry che, attraverso Il piccolo principe, ci ha ricordato l’importanza dei valori fondamentali per l’umanità: dall’amicizia all’amore, dall’altruismo al prendersi cura del prossimo e, in ultimo, alla speranza di rimanere bambini dentro per vedere l’essenziale, invisibile agli occhi». Il Progetto dell’Academia Cremonensis è stato patrocinato dall’Ambasciata di Francia, dallo Stato Maggiore Aeronautica, dal Comune di Alghero, dall’Azienda Speciale organo gestore del Parco naturale regionale di Porto Conte e dell’Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana, dal Rotary club di Alghero, dal Rotary club di Cremona e da ArtDefender insurance.



