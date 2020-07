Cor 10:07 Thiesi: Formiche in faccia alla defunta E´ scattato così immediatamente l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri del Nas di Sassari. Condizionatori fuori uso: I militari hanno così ordinato di chiudere la bara e disinfestare gli ambienti



Nas di Sassari. Gli specialisti hanno trovato gli insetti e si sono accorti che i condizionatori non funzionavano, c’era troppo caldo e non c’era la temperatura giusta per l’esposizione di una salma. I militari hanno così ordinato di chiudere la bara e disinfestare gli ambienti. Commenti ALGHERO - Gran brutta sorpresa per i familiari di una signora di 91 anni deceduta a Thiesi. Quando hanno raggiunto la camera mortuaria dell’ospedale si sono accorti che sul viso della donna c’erano formiche. E' scattato così immediatamente l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri deldi Sassari. Gli specialisti hanno trovato gli insetti e si sono accorti che i condizionatori non funzionavano, c’era troppo caldo e non c’era la temperatura giusta per l’esposizione di una salma. I militari hanno così ordinato di chiudere la bara e disinfestare gli ambienti.