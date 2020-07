Cor 11:00 VdF, addio al cappellano di Cagliari Vigili del fuoco in lutto a Cagliari: Si è spento Don Vincenzo Fois, storico cappellano, in servizio dal 1972, nonché rettore della chiesa di Sant´Agostino a Cagliari







Nato a Ussana, don Vincenzo ha ricoperto fino al 2013 anche il ruolo di assistente dei corsi di cristianità Tlc e Ipg. Nella lunga vita dedicata alla Chiesa è stato vice parroco a San Giacomo, assistente spirituale viaggianti e del Csi, vicario a San Carlo Bartolomeo, parroco ad Armungia, a Sisini, vicario a Sant'Eusebio a Cagliari e poi alla Nostra Signora delle Grazie a Sestu.



Numerosissimi gli attestati di stima e riconoscenza per lui, uomo della Chiesa, amato da tanti. Di lui ricordiamo, oltre all’opera svolta con passione e vicinanza ai VVF di Cagliari, la devozione alla chiesa di Sant'Agostino, di cui era rettore: è lui che, assieme a un gruppo di giovani, l'ha recuperata con importanti lavori di ristrutturazione e liberandola da tonnellate di macerie. Commenti CAGLIARI - Giornata di lutto, quella odierna, per i vigili del fuoco in Sardegna. Si è spento Don Vincenzo Fois, il cappellano dei vigili del fuoco di Cagliari dal 1972, nonché rettore della chiesa di Sant'Agostino a Cagliari. Sono 48 gli anni di servizio con i vigili del fuoco di Cagliari, una figura storica, che ha accompagnato con il suo umile servizio il Comando fino ieri. Appassionato riferimento spirituale per i vigili di Cagliari, “ mancherà a anche a tutti noi”.Nato a Ussana, don Vincenzo ha ricoperto fino al 2013 anche il ruolo di assistente dei corsi di cristianità. Nella lunga vita dedicata alla Chiesa è stato vice parroco a San Giacomo, assistente spirituale viaggianti e del, vicario a San Carlo Bartolomeo, parroco ad Armungia, a Sisini, vicario a Sant'Eusebio a Cagliari e poi alla Nostra Signora delle Grazie a Sestu.Numerosissimi gli attestati di stima e riconoscenza per lui, uomo della Chiesa, amato da tanti. Di lui ricordiamo, oltre all’opera svolta con passione e vicinanza ai VVF di Cagliari, la devozione alla chiesa di Sant'Agostino, di cui era rettore: è lui che, assieme a un gruppo di giovani, l'ha recuperata con importanti lavori di ristrutturazione e liberandola da tonnellate di macerie.