M.P. 23:19 Giornata ecologica a Porto Torres: via il piombo dai fondali Si chiama "Testa di piombo" l'iniziativa organizzata dall'associazione I Sette Mari in collaborazione con Clean Sea Life che coinvolge gli amanti del mare e le istituzioni in una campagna straordinaria di pulizia di coste e fondali







Recuperati anche un drone e un carrello dal gruppo dei sub attrezzati di bombole. Si tratta di rifiuti marini che hanno vita lunga e che richiedono tempi di degradazione che durano anche secoli. «Una fatica ripagata dal gesto ecologico diretto a migliorare l’ambiente sommerso sempre più inquinato – ha aggiunto Occulto - un modo per sensibilizzare il più possibile le persone sulla tutela del mare dall’inquinamento». Commenti PORTO TORRES - Si chiama “Testa di piombo” l’iniziativa organizzata dall’associazione I Sette Mari in collaborazione con Clean Sea Life che coinvolge gli amanti del mare e le istituzioni in una campagna straordinaria di pulizia di coste e fondali. Un’intera mattinata per raccogliere il piombo depositato sul fondale nello specchio acqueo davanti la spiaggia della Renaredda a Porto Torres.In tanti hanno partecipato all’evento: bambini, giovani e intere famiglie impegnate a “pescare” il materiale finito davanti ad una delle spiagge più frequentate dalla costa. «Una giornata ecologica per aiutare il nostro mare - spiega Luca Occulto, presidente dell’associazione - rimuovendo tutto il piombo da pesca, le lenze e centinaia di ami ancora attivi tanto da danneggiare gli organismi marini».Recuperati anche un drone e un carrello dal gruppo dei sub attrezzati di bombole. Si tratta di rifiuti marini che hanno vita lunga e che richiedono tempi di degradazione che durano anche secoli. «Una fatica ripagata dal gesto ecologico diretto a migliorare l’ambiente sommerso sempre più inquinato – ha aggiunto Occulto - un modo per sensibilizzare il più possibile le persone sulla tutela del mare dall’inquinamento».