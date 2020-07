Disincagliato l´Eurocargo Valencia

18:41 Nave in secca: disincaglio in corso All’alba di oggi, la motonave “Eurocargo Valentia”, battente bandiera italiana, dopo aver attraversato la canaletta del porto di Olbia, durante la consueta manovra di evoluzione per giungere all’ormeggio del molo Cocciani, per cause, probabilmente fortuite, in corso di accertamento, è finita in secca su un basso fondale sabbioso