Red 12:06 Rubano nell´auto: sparito un salvavita Ieri pomeriggio, in Via Amici del rugby, ignoti hanno spaccato un finestrino di una Alfa Romeo Stelvio parcheggiata, rubando tutto quello che c´era all´interno. Tra le altre cose, anche un apparecchio elettromedicale Philips che serve ad evitare le apnee notturne



ALGHERO – Brutta disavventura per alcuni turisti che hanno scelto di passare la domenica ad Alghero. Nel pomeriggio di ieri, ignoti hanno spaccato un finestrino di una Alfa Romeo Stelvio parcheggiata in Via Amici del rugby, rubando tutto quello che c'era all'interno.



Spariti un trolley, uno zaino con libri di testo della scuola tedesca, spartiti musicali ed una borsa. Danno nel danno, la borsa conteneva un apparecchio “salvavita”.



Si tratta di un piccolo macchinario portatile che viene utilizzato da pazienti che soffrono di apnea notturna. Per il proprietario è necessario ritrovarlo per la sua salute.



Nella foto: l'apparecchio rubato