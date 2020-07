Red 11:25 Taxi: pubblicato il bando regionale Fino a giovedì 31 dicembre, è possibile presentare le domande per ottenere le agevolazioni stanziate dalla Regione autonoma della Sardegna, per un totale di un milione di euro, finalizzate alla modernizzazione e l’efficientamento del servizio taxi







«La modalità di finanziamento – prosegue Fasolino – sarà quella del contributo da 15mila euro, in conformità alle norme europee sugli aiuti “de minimis”. Questa è un’idea partita prima che la Sardegna fosse chiusa nella morsa dell’emergenza Covid-19 e che oggi, alla luce di quanto vissuto, assume un significato più ampio: è il segno di una Sardegna che vuole un nuovo inizio, che vuole riqualificare il proprio sistema con l’obiettivo di diventare un modello nello scenario internazionale anche nell’accoglienza e nei servizi offerti», conclude l’esponente della Giunta Regionale. Il bando ed i relativi documenti sono consultabili nella sezione “Bandi e gare” del sito internet istituzionale della Regione. Commenti CAGLIARI - Fino a giovedì 31 dicembre, è possibile presentare le domande per ottenere le agevolazioni stanziate dalla Regione autonoma della Sardegna, per un totale di un milione di euro, finalizzate alla modernizzazione e l’efficientamento del servizio taxi. «Lavoriamo per un miglioramento costante della qualità della vita in Sardegna, a beneficio di residenti e turisti, a cominciare da un servizio che non è solo di trasporto, ma di vera e propria accoglienza», dichiara l’assessore regionale della Programmazione e del Bilancio Giuseppe Fasolino, commentando la pubblicazione del bando di gara, che segue la delibera di aprile, a favore delle misure di sostegno che prevedono, tra le altre, l’adozione di nuovi mezzi o l’ammodernamento dei veicoli già in uso.Da ieri (lunedì) è quindi possibile candidarsi a ricevere i «contributi per l’acquisto di nuovi veicoli – spiega l’assessore – grazie ai quali ridurremo le emissioni inquinanti, renderemo più agevole il trasporto dei soggetti diversamente abili ed il sistema nel suo complesso all’avanguardia, anche mediante l’installazione di nuove tecnologie e corsi di formazione professionale per gli autisti». Rientrano nelle azioni di ammodernamento sistemi quali la connessione internet a bordo o i più recenti radiotaxi; mentre i corsi di lingua inglese e di gestione del cliente sono finalizzati alla perfetta padronanza dell’attività di impresa. Completano il quadro l’adozione di sistemi di sicurezza come l’acquisto del defibrillatore di bordo e la relativa formazione.«La modalità di finanziamento – prosegue Fasolino – sarà quella del contributo da 15mila euro, in conformità alle norme europee sugli aiuti “de minimis”. Questa è un’idea partita prima che la Sardegna fosse chiusa nella morsa dell’emergenza Covid-19 e che oggi, alla luce di quanto vissuto, assume un significato più ampio: è il segno di una Sardegna che vuole un nuovo inizio, che vuole riqualificare il proprio sistema con l’obiettivo di diventare un modello nello scenario internazionale anche nell’accoglienza e nei servizi offerti», conclude l’esponente della Giunta Regionale. Il bando ed i relativi documenti sono consultabili nella sezione “Bandi e gare” del sito internet istituzionale della Regione.