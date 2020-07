Cor 11:29 Statale 125, furgone in fiamme Incendio furgone in galleria Solanas sulla nuova statale 125. I Vigili del Fuoco di San Vito spengono le e mettono in sicurezza l´area e la sede stradale





I Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Sul posto anche i Carabinieri per gestire la viabilità e per ulteriori accertamenti di loro competenza. Commenti CAGLIARI - Provvidenziale intervento nella mattinata odierna per la squadra "8A" del distaccamento dei Vigili del Fuoco di San Vito a causa di un incendio furgone in una delle gallerie della nuova strada statale 125 all'altezza del km 14. Gli operatori con un APS (aupompaserbatoio) hanno provveduto a spegnere le fiamme, alla bonifica dell'area ed alla messa in della sede stradale. In supporto è stata inviata sul posto anche un'autobotte. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Il traffico è stato interrotto a causa della sede stradale temporaneamente interdetta alla circolazione per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.I Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Sul posto anche i Carabinieri per gestire la viabilità e per ulteriori accertamenti di loro competenza.