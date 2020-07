Cor 15:49 Strangola Michela, l´Appello sulla perizia psichiatrica L´uomo aveva confessato di aver strangolato la moglie. Non si è mai pentito ed oggi al processo d´Appello, non si è presentato in aula. Udienza rimandata al 9 settembre col contraddittorio sulla perizia psichiatrica







Oggi Marcello Tilloca non si è presentato in aula. Il suo avvocato, Maurizio Serra, ha chiesto ed ottenuto che venga allegata ai motivi dell'appello la richiesta di consulenza psichiatrica per il suo assistito. Così il processo è stato fissato per il 9 settembre. In quell'occasione si assisterà al contraddittorio tra il perito incaricato durante il processo di primo grado, lo psichiatra Vito La Spina, e quella indicata dall'avvocato di parte, la psichiatra Laura Volpini.



Come avvenuto durante le udienze di primo grado, anche oggi all'esterno dell'aula si è radunata la Rete delle Donne di Alghero insieme al Coordinamento 3 Donne di Sardegna, Prospettiva Donna, Noi donne 2005 e Donne in Carrelas. Hanno tutte manifestato con un sit-in silenzioso all'ingresso della Corte d'appello così da rendere giustizia a Michela ed ai suoi due figli.



