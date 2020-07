Cor 9:05 Consorzio turistico, scalata per la presidenza E´ Marco Montalto il nome che circola con insistenza per sostituire la dimissionaria Elisa Fonnesu alla presidenza del Consorzio Turistico Riviera del corallo: si apre la corsa ad Alghero nel periodo più difficile. Dall'ex presidente un calcio alle polemiche



cortocircuito in seno all'associazione che ad Alghero riunisce albergatori ma anche imprese di servizi al turismo. A sgombrare il campo dalle innumerevoli voci che raccontano di rapporti ormai logorati, malintesi, malumori e incomprensioni sulla gestione e promozione del territorio nell'anno più disastrato e desolante per il turismo che si ricordi, è la stessa presidente dimissionaria [



«Le interlocuzioni con l'Amministrazione Comunale e in particolare con l'Assessorato al Turismo sono state fino ad oggi produttive e certamente continueranno ad esserlo anche in futuro, in un costruttivo gioco di squadra sino a quando questo sarà possibile. Il mio ruolo è stato più semplicemente quello di accompagnare il Consorzio a seguito delle dimissioni di Marco Di Gangi, divenuto nel frattempo Assessore, sempre avendo nel cuore l'interesse del gruppo di imprenditori. Una occasione che ho vissuto intensamente, con tante soddisfazioni anche se questo ha richiesto davvero molto impegno, soprattutto in questo particolare periodo che nessuno poteva prevedere» sottolinea Elisa Fonnesu in risposta al Quotidiano di Alghero.



«È però ora il momento di lasciare spazio a validissimi e giovani soci, perché la svolta che stiamo vivendo a livello economico richiede propensione all'innovazione e al coinvolgimento di tutte quelle attività che in questo periodo hanno avuto modo di capire quanto sia importante il turismo per Alghero, anche se l'attività si occupa di qualcosa di diverso dalla ricettività. Il Consorzio è una realtà consolidata ed importante nel tessuto Algherese e anche a livello regionale, per questo serve una dirigenza fortemente motivata e con professionalità che certo non mancano. Per quanto mi riguarda, ciò che mi interessa è fare la cosa giusta al momento giusto. E questo è il momento per fare i cambiamenti che servono, sempre pronta a remare insieme agli altri verso l'obiettivo» conclude l'ormai ex presidente Fonnesu ringraziando il suo direttivo.



Si apre la corsa. Con Elisa Fonnesu si è infatti dimesso in blocco il direttivo, così da delineare un nuovo percorso e velocizzare le operazioni per il rinnovo delle cariche. Sono giorni frenetici in seno all'associazione. Tra i nomi che circolano con insistenza per guidare il nuovo direttivo che verrà c'è quello di Marco Montalto (Mentefredda), su cui convergono diversi fronti ma non tutti. Chi si tira fuori pubblicamente dalla corsa è Stefano Lubrano, già alla guida del consorzio dal 1999 al 2006. Commenti ALGHERO - Quello che andrà ad indicare il Consorzio turistico algherese sarà il terzo presidente in pochi mesi, ma guai a parlare diin seno all'associazione che ad Alghero riunisce albergatori ma anche imprese di servizi al turismo. A sgombrare il campo dalle innumerevoli voci che raccontano di rapporti ormai logorati, malintesi, malumori e incomprensioni sulla gestione e promozione del territorio nell'anno più disastrato e desolante per il turismo che si ricordi, è la stessa presidente dimissionaria [ LEGGI ].«Le interlocuzioni con l'Amministrazione Comunale e in particolare con l'Assessorato al Turismo sono state fino ad oggi produttive e certamente continueranno ad esserlo anche in futuro, in un costruttivo gioco di squadra sino a quando questo sarà possibile. Il mio ruolo è stato più semplicemente quello di accompagnare il Consorzio a seguito delle dimissioni di Marco Di Gangi, divenuto nel frattempo Assessore, sempre avendo nel cuore l'interesse del gruppo di imprenditori. Una occasione che ho vissuto intensamente, con tante soddisfazioni anche se questo ha richiesto davvero molto impegno, soprattutto in questo particolare periodo che nessuno poteva prevedere» sottolinea Elisa Fonnesu in risposta al«È però ora il momento di lasciare spazio a validissimi e giovani soci, perché la svolta che stiamo vivendo a livello economico richiede propensione all'innovazione e al coinvolgimento di tutte quelle attività che in questo periodo hanno avuto modo di capire quanto sia importante il turismo per Alghero, anche se l'attività si occupa di qualcosa di diverso dalla ricettività. Il Consorzio è una realtà consolidata ed importante nel tessuto Algherese e anche a livello regionale, per questo serve una dirigenza fortemente motivata e con professionalità che certo non mancano. Per quanto mi riguarda, ciò che mi interessa è fare la cosa giusta al momento giusto. E questo è il momento per fare i cambiamenti che servono, sempre pronta a remare insieme agli altri verso l'obiettivo» conclude l'ormai ex presidente Fonnesu ringraziando il suo direttivo.Si apre la corsa. Con Elisa Fonnesu si è infatti dimesso in blocco il direttivo, così da delineare un nuovo percorso e velocizzare le operazioni per il rinnovo delle cariche. Sono giorni frenetici in seno all'associazione. Tra i nomi che circolano con insistenza per guidare il nuovo direttivo che verrà c'è quello di Marco Montalto (), su cui convergono diversi fronti ma non tutti. Chi si tira fuori pubblicamente dalla corsa è Stefano Lubrano, già alla guida del consorzio dal 1999 al 2006.