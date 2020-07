Cor 16:15 Consorzio Riviera del Corallo senza presidente Elisa Fonnesu getta la spugna. Dimissioni dalla presidenza del Consorzio che ad Alghero riunisce albergatori, ma anche imprese di servizi al turismo. Ufficiosamente, si parla di divergenze con l´Assessorato, a causa di obbiettivi non raggiunti nella promozione del territorio







Se poi si considera che la Fonnesu era succeduta proprio all'attuale assessore Marco Di Gangi per questioni politiche, si può facilmente intuire la delicatezza della situazione in seno all'associazione (ma di riflesso in Assessorato). Già circolano i primi nomi pronti a sostituire la presidente dimissionaria: in pole position Marco Montalto, ma anche Davide Simula e Bianca Bradi. Dietro l'angolo anche l'outsider Stefano Lubrano. Commenti ALGHERO - All'indomani dell'uscita di scena di Stefano Visconti, non c'è pace all'interno del Consorzio. La decisione di Elisa Fonnesu di lasciare la presidenza del Consorzio turistico Riviera del corallo (ufficialmente per questioni personali, dopo un periodo decisamente difficile e faticoso), in realtà è una vera bomba tra gli addetti ai lavori, e non può che nascondere contrasti più o meno importanti anche a livello politico. Se di cortocircuito non si tratta insomma, poco ci manca.Alla base della scelta, infatti, ci sarebbero proprio malumori e incomprensioni nella gestione delle politiche di promozione turistica. Così, il Consorzio che riunisce albergatori, ma anche imprese di servizi al turismo, si ritrova alla ricerca del terzo presidente in meno di un anno.Se poi si considera che la Fonnesu era succeduta proprio all'attuale assessore Marco Di Gangi per questioni politiche, si può facilmente intuire la delicatezza della situazione in seno all'associazione (ma di riflesso in Assessorato). Già circolano i primi nomi pronti a sostituire la presidente dimissionaria: in pole position Marco Montalto, ma anche Davide Simula e Bianca Bradi. Dietro l'angolo anche l'outsider Stefano Lubrano.