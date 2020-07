video Cor 10:57 Micronido, può partire il cantiere



Si sblocca finalmente l´opera pubblica alla Pietraia, in via Malta. Consegnato questa mattina all'impresa il cantiere per la realizzazione dell´atteso micronido comunale. Presente il Sindaco Mario Conoci con gli assessori alle Opere pubbliche, Antonello Peru, e ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris. Anche Michele Pais presente oggi ad Alghero. Le interviste