Pineta, fuori uso l´impianto antincendio

Intanto in questi giorni la Compagnia barracellare ha provveduto ad installare, mimetizzate tra la vegetazione, numerose foto-trappola che potranno essere utili ad individuare i soggetti rei di gesti criminali come quelli di domenica scorsa. «Nel frattempo - assicurano da Porta Terra - si reperiscono i fondi per effettuare una pulizia giornaliera della pineta, esclusa da sempre da qualsiasi tipo di contratto di pulizia, una mancanza grave alla quale l'Amministrazione intende porre rimedio». Commenti ALGHERO - Sopralluogo congiunto dei settori ambiente e manutenzioni del Comune di Alghero, alla presenza dei vigili del fuoco, nei giorni scorsi presso la Pineta di Maria Pia. Non solo sporcizia e inciviltà dilagante, infatti, ma anche seri problemi di sicurezza nel polmone verde della città. Il sopralluogo è stato occasione per verificare il cattivo stato di funzionamento dell'impianto fisso antincendio presente in pineta e abbandonato ormai da anni.«Una situazione a cui vogliamo porre rimedio con interventi sull'impianto anche alla luce dei recenti tentativi di accendere diversi fuochi nell'area pinetata, un area di inestimabile valore ambientale che va tutelata» ha spiegato l'Assessore all'Ambiente Andrea Montis, prima di ringraziare i titolari delle concessioni chiosco Pineta e Cooperativa Hermeu per l'immediato intervento di spegnimento dei focolai di incendio.Intanto in questi giorni la Compagnia barracellare ha provveduto ad installare, mimetizzate tra la vegetazione, numerose foto-trappola che potranno essere utili ad individuare i soggetti rei di gesti criminali come quelli di domenica scorsa. «Nel frattempo - assicurano da Porta Terra - si reperiscono i fondi per effettuare una pulizia giornaliera della pineta, esclusa da sempre da qualsiasi tipo di contratto di pulizia, una mancanza grave alla quale l'Amministrazione intende porre rimedio».