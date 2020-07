A.B. 18:22 La Scuola calcio di Cuccureddu diventa Accademia Torres La Scuola Calcio Apd Cuccureddu 1969 sarà Accademia della Torres di Alghero. Dopo l’accordo con il Genoa, prosegue anche nel territorio il lavoro della società sassarese nel settore del calcio giovanile con un’importante partnership nella Riviera del corallo







Lo stesso Cuccureddu, prima di calcare il palcoscenico della serie A con la maglia della Juventus, squadra con la quale ha disputato in quindici anni 460partite, iniziò dalla Torres negli Anni Sessanta, prima nella formazione dei giovani che prendeva parte al campionato Demartino, sotto la guida di mister Vanni Sanna, e poi, dopo un fortunato esordio ancora 16enne, da titolare inamovibile nella stagione 1968/69. «La Torres è stato il mio trampolino - conferma Antonello Cuccureddu- e sono orgoglioso di poter stringere questo accordo con la mia prima squadra. Mi fa un enorme piacere. perché so quanto sia difficile emergere per tanti giovani sardi. Vogliamo collaborare in modo costruttivo per dare un'opportunità in più ai nostri ragazzi. La Torres ha un'attenzione particolare verso i giovani, soprattutto del vivaio, e lo ha dimostrato in questi mettendoli sempre al centro del progetto sportivo. Il progetto di collaborazione con il presidente Sechi non può che farci piacere e darci nuovi stimoli. E’ giusto che i ragazzi abbiano le possibilità di crescita e, se meritano, che possano andare avanti nella loro vita sportiva. Il nostro obiettivo è formali e mi piacerebbe vedere in futuro qualche nostro allievo alla Torres e, chissà, anche di intraprendere la carriera che ho avuto la fortuna di fare io».



La Scuola calcio Apd Cuccureddu 1969 è nata due anni fa grazie alla volontà dell’ex giocatore e oggi tecnico, di dare una possibilità di divertimento e di crescita sportiva a tanti giovani del territorio della Riviera del corallo. La Scuola conta oggi circa cento allievi tra “Pulcini”, “Giovanissimi”, “Allievi” e “Juniores” ed è aperta a tutti i bambini ed alle famiglie che desiderano praticare calcio in serenità, nell’ambiente curato ed accogliente della struttura di Maria Pia.



