Polizia municipale: concorso per 14 agenti a Sassari

Sono previste una prova scritta ed una orale. La prima si terrà martedì 8 settembre ed il colloquio giovedì 10. La graduatoria avrà durata e validità triennale dal momento della sua approvazione definitiva e potrà essere utilizzata nelle successive annualità per il numero di unità programmato e finanziato dall'Amministrazione comunale con proventi derivanti da specifici finanziamenti regionali o da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della strada. Commenti SASSARI – Il Comune di Sassari ha pubblicato il bando di concorso per l'assunzione a tempo pieno e determinato (dieci mesi) di quattordici agenti della Polizia municipale, categoria C, con una retribuzione annua lorda di 20.344,07euro, l'indennità integrativa speciale prevista dalla legge, il rateo della tredicesima mensilità, l'assegno per il nucleo familiare, nonché eventuali emolumenti. Per l’ammissione al concorso sono richiesti diversi requisiti, tutti specificati nel bando pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente.La domanda per l'ammissione al concorso può essere presentata via web, tramite il form presente nel sito del Comune, entro giovedì 13 agosto. Alla domanda, dovranno essere allegate la ricevuta di versamento su conto corrente IT49B010151720300007073442 7 del pagamento della tassa di concorso (3,87euro) e la copia del documento di identità in corso di validità.Sono previste una prova scritta ed una orale. La prima si terrà martedì 8 settembre ed il colloquio giovedì 10. La graduatoria avrà durata e validità triennale dal momento della sua approvazione definitiva e potrà essere utilizzata nelle successive annualità per il numero di unità programmato e finanziato dall'Amministrazione comunale con proventi derivanti da specifici finanziamenti regionali o da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della strada.