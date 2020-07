Red 21:32 Ventisei incendi feriscono la Sardegna Tanti i roghi che oggi si sono registrati nell´Isola. Di questi, due hanno richiesto l´intervento del mezzo aereo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nelle campagne di Sinnai e di Posada



CAGLIARI – Oggi (martedì), ventisei incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, due hanno richiesto l'intervento del mezzo aereo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nelle campagne di Sinnai e di Posada.



Il primo rogo è divampato nell'agro di Sinnai, in località Pinnone, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sinnai, coadiuvata dal personale Forestas di Sinnai e da una squadra di volontari Sinnai (MaSiSe). Il mezzo aereo ha lasciato il luogo delle operazioni alle 13.04.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Posada, in località Matta de Burdone, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Farcana, decollato alle 15.20.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Siniscola e si sono concluse alle 16.56, con trentuno lanci d'acqua, che hanno interessato erbe ed arbusti bassi, con carico moderato, in ambiente secco (cespugliati bassi e radi).