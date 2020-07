video Cor 15:15 San Michele, piazza restituita alla città per luglio La piazza fortemente voluta per i cittadini libera da occupazioni sarà completata con le ultime modifiche progettuali entro il mese di luglio. Arrivati gli arredi. Lo conferma l´assessore alle Opere pubbliche Antonello Peru







Le modifiche - si legge - evidenziano le caratteristiche originarie del sito individuando due zone definite con l'utilizzo di pavimentazioni differenti: lastre in granito (per lo spazio storicamente vuoto) e calcestruzzo (in corrispondenza dell'area di sedime degli originali fabbricati).



«La diversità tra i due spazi viene accentuata con la creazione in quello un tempo edificato di piccole aree sistemate a verde, ricavate su due originarie cisterne e sul perimetro murario del vano di uno dei fabbricati, e con il posizionamento di sedute lineari in pietra ricomposta disposte in modo da riproporre gli allineamenti delle originarie murature portanti dei fabbricati». Commenti ALGHERO - Alle numerose polemiche sulle modifiche progettuali effettuate nella realizzazione della nuova Piazza Ginnasio (ideata e voluta con forza dall'ex Amministrazione) i competenti uffici comunali di Alghero rispondono con un nuovo cartello dove giustificano e spiegano l'intervento. «Progetto variato in corso d'opera e ridefinito dopo gli scavi archeologici in adeguamento alle prescrizioni della Soprintendenza».