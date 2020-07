G.M.Z. 10:55 Tre ambulanti ripuliscono la pineta dal degrado Dove non arriva la pubblica amministrazione e regna l'inciviltà serve coraggio e responsabilità comune. E´ quello dimostrato dai tre extracomunitari, da tempo cittadini stagionali di Alghero, impegnati nel ripulire un'ampia zona di pineta a Maria Pia, sempre più indecorosa, alla mercé di maleducati e incivili



Nella foto: i tre ambulanti impegnati nel ripulire la pineta di Maria Pia ad Alghero, alle loro spalle i bustoni carichi di rifiuti Commenti ALGHERO - In pochi metri di pineta hanno raccolto più di quindici sacchi di rifiuti di ogni tipo. Cartacce, plastiche, lattine, batterie e tanto altro, segno del degrado e dell'inciviltà di tanti algheresi. Sono tre senegalesi da tempo cittadini stagionali di Alghero che mercoledì si sono armati di buona volontà e con grande senso civico hanno ripulito un bel pezzo di Maria Pia, nei pressi dell'. Un angolo di città sempre più ostaggio di maleducati, dove il comune fatica a far rispettare le regole e non riesce a garantire un'adeguata pulizia. Pineta che nonostante la grande valenza ambientale si ritrova in condizioni sempre più vergognose, alla mercé di orde di bagnanti poco avvezzi al decoro. Proprio nei giorni scorsi i deputati del Movimento 5 Stelle, Paola Deiana e Mario Perantoni, avevano scritto una lettera al sindaco chiedendo maggiore tutela e salvaguardia dei luoghi [ LEGGI ]. Dove non arriva la pubblica amministrazione insomma, servirebbe ancor più senso civico e responsabilità comune. Ecco, si può partire anche dai piccoli gesti ma di grande valore.Nella foto: i tre ambulanti impegnati nel ripulire la pineta di Maria Pia ad Alghero, alle loro spalle i bustoni carichi di rifiuti