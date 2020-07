Red 18:16 Anpi: conferenza ad Alghero Lunedì, nel giardino del Museo del Corallo di Alghero, in Via XX settembre 8, Aldo Borghesi terrà una conferenza sul tema “Il contributo dei partigiani algheresi alla lotta di liberazione dal nazifascismo”



Commenti ALGHERO - Lunedì 20 luglio, nel giardino del Museo del Corallo di Alghero, in Via XX settembre 8, Aldo Borghesi terrà una conferenza sul tema “Il contributo dei partigiani algheresi alla lotta di liberazione dal nazifascismo”. L’iniziativa, organizzata dalla sezione locale dell’Anpi, «mira a colmare un vuoto nella storia locale e a rendere merito ai numerosi cittadini algheresi che scelsero di combattere per la libertà del proprio Paese», spiega il presidente Antonio Budruni. A causa delle disposizioni anti-Covid previste per assistere agli atti pubblici, per evitare code ed assembramenti all'ingresso del Museo, chi volesse partecipare all'iniziativa deve registrarsi in anticipo sul sito internet dell'Edla, o lasciare un messaggio vocale, anche WhatsApp, al numero 079/0976870.